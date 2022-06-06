Перевозчиков о сборе своей группы в Кисловодске: «Молодые еще не все понимают, не освоились. Тем не менее все справились с нагрузкой согласно плану»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как прошел первый сбор его группы в Кисловодске.

У Перевозчикова тренируются Илья Семиков, , Илья Порошкин, Иван Горбунов, Александр Забалуев, Антон Тимашов, , , , Ольга Жолудева, Алеся Рушенцева.

«Сборы прошли нормально, без эксцессов. Пришла молодежь. Плюс ко всему прочему пришли девчонки. Поэтому работать стало более ответственно, поскольку молодые еще не все понимают, не освоились. В то же время работать стало интереснее. У каждого новая жилка появилась. Тем не менее все справились с нагрузкой согласно плану.

Сейчас подготовительный период. Не нужно делать выводов по первому сбору. Все подошли к этому сбору по-разному, все и отдыхали по-разному. Большая разница между самым младшим и старшим членом команды. Очень сложно делать выводы. Это сбор выравнивающий, чтобы на следующем уже выполнять более-менее равномерную нагрузку», – сказал Перевозчиков.