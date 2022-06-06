Перевозчиков о сборе своей группы в Кисловодске: «Молодые еще не все понимают, не освоились. Тем не менее все справились с нагрузкой согласно плану»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал, как прошел первый сбор его группы в Кисловодске.
У Перевозчикова тренируются Илья Семиков, Александр Ившин, Илья Порошкин, Иван Горбунов, Александр Забалуев, Антон Тимашов, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Алеся Рушенцева.
«Сборы прошли нормально, без эксцессов. Пришла молодежь. Плюс ко всему прочему пришли девчонки. Поэтому работать стало более ответственно, поскольку молодые еще не все понимают, не освоились. В то же время работать стало интереснее. У каждого новая жилка появилась. Тем не менее все справились с нагрузкой согласно плану.
Сейчас подготовительный период. Не нужно делать выводов по первому сбору. Все подошли к этому сбору по-разному, все и отдыхали по-разному. Большая разница между самым младшим и старшим членом команды. Очень сложно делать выводы. Это сбор выравнивающий, чтобы на следующем уже выполнять более-менее равномерную нагрузку», – сказал Перевозчиков.