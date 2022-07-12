Евгений Белов: «У меня было большое желание поработать в одной из групп, но найти общий язык с тренером не получилось. Сейчас готовлюсь с командой Тюмени»

Российский лыжник прокомментировал непопадание в основной состав сборной.

– Какие чувства испытали, когда были объявлены составы групп сборной России?

– У меня есть хорошая аналогия на этот счет. Думаю, это можно сравнить с чувством, когда ребенок из благополучной семьи вдруг в детдоме оказался. Я всю жизнь занимаюсь спортом, 14 лет в составе сборной страны, это почти половина моей жизни. Запасного варианта вне спорта у меня нет, так как всю жизнь отдавал лыжам и не думал ни о чём другом.

А в моменте все заканчивается, и ты оказываешься просто с разведенными руками. Хорошо, что это только аналогия. Жизнь меня научила, что здесь никто никому и ничего не должен. Я был готов к этому.

– Про себя вы можете сказать, что честно не прошли конкуренцию?

– Если бы у нас команда была как в Норвегии – шесть-семь человек дистанционщиков, тогда никаких вопросов у меня бы не было и не могло быть. А когда в сборной России пять тренировочных групп, из них четыре смешанные, в каждой примерно по шесть лыжников-мужчин, плюс есть ещё резервный состав… Выводы напрашиваются сами собой.

– Неужели не было возможности поработать с национальной командой за счет региона?

– На чемпионате России в Сыктывкаре я задал этот вопрос Елене Валерьевне (Вяльбе). У меня было большое желание поработать в одной из групп, на что она ответила согласием. Но найти общий язык с тренером не получилось. Простите, но имя называть не буду. Не сложилось и не сложилось.

– Сейчас об этом жалеете? Вариант работы с Крамером по примеру Устюгова не рассматривали?

– Жалею? Ни в коем случае! Я очень даже рад, что все так получилось. Чувствую себя раскованно и свободно. Маркус предложил свою помощь, но в такой ситуации вообще неизвестно, когда мы увидимся. Так что я посчитал такое сотрудничество нецелесообразным.

У меня большой опыт российской школы, много лет в группе Крамера – планы я могу сам составить. Но я все же попросил консультацию у великолепного тренера Валентина Дмитриевича Литвинцева, которому я доверяю и очень уважаю. Сейчас готовлюсь с региональной командой Тюмени, – сказал Белов.