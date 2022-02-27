Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в слаломе, Хорошилов – 14-й

Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира в немецком Гармиш-Партенкирхене. Победил норвежец Хенрик Кристофферсен.
Горные лыжи
Кубок мира
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Мужчины
Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.52,66
2. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 0,35
3. Линус Штрассер (Германия) – 0,47
4. Лукас Бротен (Норвегия) – 0,49
5. Марко Шварц (Австрия) – 0,51
6. Джулиано Раццоли (Италия) – 0,57
7. Хоаким Саларич (Испания) – 0,60
8. Исток Родеш (Хорватия) – 0,71...
14. Александр Хорошилов (Россия) – 1,23...
Россиянин Семен Ефимов не прошел во вторую попытку.