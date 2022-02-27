Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в слаломе, Хорошилов – 14-й

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Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира в немецком Гармиш-Партенкирхене. Победил норвежец Хенрик Кристофферсен.

Горные лыжи

Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Мужчины

Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.52,66

2. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 0,35

3. Линус Штрассер (Германия) – 0,47

4. Лукас Бротен (Норвегия) – 0,49

5. Марко Шварц (Австрия) – 0,51

6. Джулиано Раццоли (Италия) – 0,57 

7. Хоаким Саларич (Испания) – 0,60

8. Исток Родеш (Хорватия) – 0,71...

14. Александр Хорошилов (Россия) – 1,23...

Россиянин Семен Ефимов не прошел во вторую попытку.

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