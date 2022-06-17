Елена Вяльбе: «Был бы у нас хоть один хороший центр на 1700 м, то зачем ехать за пределы России? Но у нас нет ни глетчера, ни хороших высотных баз»

Президент Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала о подготовке к следующему сезону и сборах за пределами страны.

– В ситуации с санкциями есть и плюсы, наверное? Подготовка переносится в Россию, это помогает развитию инфраструктуры?

– Мы едем в Европу не потому, что в России что-то плохо, есть 100-процентная альтернатива, но нам что-то не нравится. Просто нет таких условий, какие есть там. Мы летом нигде не сможем покататься на лыжах, мы летом нигде не можем потренироваться на той высоте, на которой нужно.

Россия огромная, но, к сожалению для нас, здесь много чего нет. Есть замечательные места, но мы не можем здесь сидеть четыре месяца, от этого выхлоп будет не очень хороший. Надеюсь, что в октябре сможем съездить на глетчер и покататься на лыжах.

В приоритете Рамзау. Но пока сложно говорить, все зарубежные сборы пока и Минспортом закрыты до осени. Если бы у нас был хотя бы на 1700 м хороший центр, то зачем тогда ехать за пределы России? Но у нас его нет. Нет ни глетчера, ни хороших высотных баз.

Архыз присмотрели, в мае там еще можно более или менее покататься по дороге, но когда летом наплыв туристов, там все носятся на машинах. Наша культура вождения не позволяет одновременно ехать спортсмену на лыжероллерах и автомобилю. Третий министр, и мы только и говорим, что высокогорная база для зимних видов необходима, – сказала Вяльбе.