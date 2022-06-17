Елена Вяльбе: «Не надо говорить, что во всем виновата Россия. Это не так. Люди, разбирающиеся в экономике, понимают, что за месяц мир не обвалить»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе поделилась мнением насчет санкций в отношении России.

«Все сейчас пытаются найти какие-то выходы. И бизнесмены пытаются найти выходы, не только наши, но и иностранные, которые не хотят уходить с нашего рынка. Ищут возможности обойти санкции. Кому от этого становится лучше? Реально никому. Все в мире дорожает, жизнь становится все сложнее. В разных странах периодически уже выходят люди с требованиями достойной жизни в своей стране.

И не надо говорить, что во всем виновата Россия. Это не так. Люди, хоть мало-мальски разбирающиеся в экономике, прекрасно понимают, что за месяц мир не обвалить, все это накапливалось годами.

К сожалению, мы живем в какое-то очень интересное время. Я думала, что вот, мы пережили перестройку, развал СССР, потрясение для страны было, и что на этом уже все. Мы давно, еще с советских времен живем под санкциями, мы уже особо не замечали их. Но сейчас они уже беспрецедентные. Ни одна страна мира так не жила.

Любая санкция – это и выстрел в ногу себе. Какая из этого выгода – не понимаю. Если бы я была руководителем страны, то в первую очередь бы думала о благосостоянии своего государства, и как получить выгоду из санкций конкретно для своей страны. Но если руководители стран вводят санкции, которые в итоге выливаются в ухудшение жизни своих граждан – это полное безумие», – отметила Вяльбе.

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