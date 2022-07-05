Бородавко о продлении бана российских лыжников: «Это не звучит как-то убивающе. Готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, это будет в октябре»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона.

«В принципе все уже были готовы к этому решению, Это не звучит как-то убивающе.

Мы уже говорили, что у нас есть план A и Б. Мы готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце.

Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению . Все прекрасно понимают, ждут окончательного решения, как что-то неизбежное», – сказал Бородавко.