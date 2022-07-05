Бородавко о продлении бана российских лыжников: «Это не звучит как-то убивающе. Готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, это будет в октябре»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко FIS Лыжи

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона.

«В принципе все уже были готовы к этому решению, Это не звучит как-то убивающе.

Мы уже говорили, что у нас есть план A и Б. Мы готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце.

Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS. Все прекрасно понимают, ждут окончательного решения, как что-то неизбежное», – сказал Бородавко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные