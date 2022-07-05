Анфиса Резцова об отстранении российских лыжников от летнего сезона: «В этом году даже к зиме будет сложно вернуться»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона.

«На сегодняшний день это решение ожидаемо. Я не предполагала, что нам дадут свободу в будущем. Все остается перекрыто.

Хотелось бы, чтобы к зиме все было более существенно. Это сложновато, но надежда никогда не умирает.

Надеюсь, все это выровняется за четырехлетие, и мы будем выступать на международной арене. В этом году даже к зиме будет сложно вернуться», – сказала Резцова.