Анфиса Резцова об отстранении российских лыжников от летнего сезона: «В этом году даже к зиме будет сложно вернуться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Анфиса Резцова FIS Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона.

«На сегодняшний день это решение ожидаемо. Я не предполагала, что нам дадут свободу в будущем. Все остается перекрыто.

Хотелось бы, чтобы к зиме все было более существенно. Это сложновато, но надежда никогда не умирает.

Надеюсь, все это выровняется за четырехлетие, и мы будем выступать на международной арене. В этом году даже к зиме будет сложно вернуться», – сказала Резцова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные