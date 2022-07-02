Крянин о словах Вяльбе про отсутствие призовых на Кубке России: «Поработаем вместе с Еленой Валерьевной. Надеюсь, партнеры найдутся»

Член президиума Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин прокомментировал слова Елены Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не будет призовых.

«Думаю, что сейчас не настолько все плохо, но по этому поводу надо обозначать вопросы. Время до следующего сезона еще есть. Поработаем вместе с Еленой Валерьевной Вяльбе.

Надеюсь, что все сработает и партнеры найдутся, чтобы наши спортсмены выступали на Кубке России. Если еще сделать открытый Кубок России, то вообще супер будет — тех же спортсменов из Беларуси пригласить», – сказал Крянин.

Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»