«Если взять успехи Большунова и Дины Авериной, все станет ясно. Я не понял, почему эту премию не получил Александр». Тихонов о спортсмене года по версии «РБ»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги спортивной премии «Рейтинг букмекеров-2022». 

В номинации «Спортсмен года» победила художественная гимнастка Дина Аверина, которая обошла лыжника Александра Большунова, фигуристку Анну Щербакову и игрока сборной России по пляжному футболу Бориса Никонорова.

«Я не понял, почему эту премию не получил Александр Большунов. Разница между лыжами и художественной гимнастикой огромная. Все по-другому.

Конечно, Большунов заслужил эту премию больше всех! Тут нет вопросов! Такого давно не было. Мое мнение, что Саша должен был ее получить.

Если взять успехи Большунова и Авериной, все станет ясно. Да, художественная гимнастика – популярнейший вид спорта, это понятно. Но вопрос в другом – престиж страны», – сказал Тихонов.

В минувшем сезоне Аверина выиграла пять золотых медалей на чемпионате мира, четыре золота чемпионата Европы, а также завоевала серебро Олимпиады. На счету Большунова – пять олимпийских наград, в том числе три золотых.

Дина Аверина стала спортсменкой года по итогам премии «Рейтинг букмекеров-2022». В номинации также были Большунов и Щербакова

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