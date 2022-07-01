Ирина Винер: «Мрак и ужас, прилюдно произошедший с Диной Авериной на Олимпиаде, весь мир видел не по рассказам, а воочию»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) высказалась о том, что стала спортсменкой года по итогам премии в области спорта и букмекерства «Рейтинг букмекеров-2022».

«Я всегда критично и справедливо подхожу к вопросу выбора премий. Девочки соревновались с такими, не побоюсь этого слова, великими спортсменами, как Большунов и Щербакова. Но, видимо, эти великие спортсмены не снискали огромное уважение всех. Произошедший прилюдно мрак и ужас на Олимпиаде с Диной Авериной, которая на 100% должна была выиграть свою золотую медаль и не выиграла, видел весь мир и не по рассказам, а воочию.

Поэтому, думаю, такое решение было принято нашими людьми, потому что Дина так выступила. Зная, что ее обходят, но на последнем снаряде ее гимнастка-конкурентка потеряла баллы.

На Олимпиаде я сказала Дине: «У тебя есть шанс. За Родину! За маму!» И она выступила достойно, не дрогнула, но все-таки ее не наградили медалью высшего достоинства. Думаю, все эти аспекты психологически повлияли на жюри, и они выбрали Дину Аверину», – сказала Винер.

Дина Аверина стала спортсменкой года по итогам премии «Рейтинг букмекеров-2022». В номинации также были Большунов и Щербакова