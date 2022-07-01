Юрий Бородавко: «Не только призовые мотивируют спортсменов. Мы на эту тему не задумывались, надеемся, что будем допущены до участия в Кубке мира»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что на Кубке России спортсменам не будут выплачиваться призовые.
– Думаю, не столько призовые мотивируют спортсменов, хотя деньги тоже являются неотъемлемой частью. Мы на эту тему даже не задумывались, надеемся, что мы будем допущены до участия в Кубке мира.
– Не боитесь, что кто-то придет и скажет, что он не станет выступать бесплатно?
– Таких разговоров у нас не было, даже намеков, – сказал Бородавко.
Также Бородавко рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«После олимпийского года, когда была напряженная подготовка и высокая мотивация, послабление некоторое есть.
Видя это, Александр Большунов сделал незначительные изменения в план подготовки – мы убрали интенсивность, интервально-силовые работы, и сделали упор на спокойную работу, чтобы он втянулся в сезон и подошел в оптимальной форме», – отметил тренер.
Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»