«Что-то Веронику Степанову немного заносит. Она доиграется со своими делами». Тихонов о решении лыжницы стать автором на «Матч ТВ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил решение российской лыжницы Вероники Степановой стать одним из авторов на сайте «Матч ТВ».

«Что-то Степанову немного заносит: то одно, то другое, то громкие заявления. Прежде чем что-то такое делать, надо с президентом федерации (лыжных гонок России Еленой Вяльбе – Sports.ru) посоветоваться. Она доиграется со своими этими делами. Ты говори по делу, сделай так, чтобы твои тексты были на пользу.

Да, Степанова многое сделала для лыж, я это неоднократно повторял. Тебя вывели на олимпийский олимп в эстафете. Так и ты сделай все для улучшения состояния федерации, работай на положительный имидж, не лей негатив.

Ты же олимпийская чемпионка, к тебе прислушаются. Так что Степановой мой совет: сначала крепко все обдумай, посоветуйся со старшими товарищами, как сделать лучше федерации и президенту», – сказал Тихонов.

«Мощнейшее усиление». Лыжница Степанова стала автором сайта «Матч ТВ»

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много