Дмитрий Губерниев: «Если применять санкции еще и за то, что люди получают госнаграды из рук президента и выступают, то мы вкатимся в Средневековье»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможных санкциях против лыжницы Вероники Степановой после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Если сейчас применять санкции еще и за то, что люди получают государственные награды из рук президента и выступают, то мы вкатимся в Средневековье. В одном я уверен точно: у Вероники Степановой с Еленой Вяльбе будет теперь все прекрасно!» – отметил Губерниев.

«На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.

Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю», – ранее заявила Степанова, награжденная орденом Дружбы.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле