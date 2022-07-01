«Мощнейшее усиление». Лыжница Степанова стала автором сайта «Матч ТВ»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжам Вероника Степанова стала автором сайта «Матч ТВ». 

Как сообщает сайт, Степанова будет писать о соревнованиях, в которых принимает участие, а также об актуальных проблемах мирового спорта.

«Вероника – уже явление. Ее комментарии не дают пройти мимо – это интересно написано, хорошим языком, зачастую дерзко и, быть может, даже нагло, но при этом взвешенно, аргументированно и без оскорблений.

Очень рад, что Вероника согласилась стать нашим автором и будет писать для сайта «Матч ТВ». Причем писать самостоятельно, а не наговаривать цитаты для последующей обработки и оформления», – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Вероника – мощнейшее усиление», – добавил он в телеграм-канале.

«Команда телеканала «Матч» — самое профессиональное, что есть в российской спортивной журналистике. Я горда возможностью добавить к уже мощному контенту канала свой взгляд изнутри, взгляд молодой девушки-спортсменки, упорно идущей к своим целям.

И нет, моей спортивной карьере это не помешает – наоборот, поможет, уверена», – отметила Степанова.

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