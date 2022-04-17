Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не придет ко мне по одной простой причине. Все интервью с ней проходили в формате «Елена Валерьевна, вы офигенная». Это путь в тупик»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказываниях главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в адрес Вероники Степановой.

Вяльбе критиковала высокую медийную активность лыжницы и говорила, что та болеет «звездной болезнью».

«По этому конфликту двух мнений быть не может. Прошлое, пусть и героическое, которое пытается бороться с настоящим и будущим, обречено на поражение.

Я миллион тысяч раз могу поддержать Нику Степанову. Хватит вспоминать о временах Советского Союза. Молодежь сейчас другая, молодежь замечательная. Ей надо помогать, а не мешать. Она сама разберется, когда ей нужно дать интервью, а когда пойти на тренировку. Тренер в этой ситуации может помочь и направить. Может даже что-то запретить. Но запрещать и обвинять огульно не может.

Для меня картина совершенно очевидная. Звезда в лыжных гонках, по мнению руководителя ФЛГР, это не и не Наталья Непряева. Главная звезда – это и есть руководитель Федерации лыжных гонок России. Она хочет быть ньюсмейкером номер один в мире лыж. А так не бывает. Ньюсмейкеры сейчас спортсмены, а мы им помогаем – тренеры, журналисты, руководители федераций.

Я к Елене Валерьевне отношусь с огромным уважением, мои микрофоны открыты для нее. Но она ко мне не придет по одной простой причине. Все интервью, которые были с Вяльбе, проходили в следующем формате.

– Елена Валерьевна, вы офигенная.

– Нет, Елена Валерьева, вы самая офигенная в мире.

– Елена Валерьевна, вы не поняли. Вы очень сильно офигенная. Вы самая лучшая, Елена Валерьевна.

Это путь в тупик. Никто ей не задал ни одного вопроса по делу. Это касается и телевизионных, и пишущих журналистов. Есть магия и ореол действительно сильного руководителя федерации.

Я отдаю Вяльбе должное как президенту и члену FIS. Но давайте будем справедливыми. Журналисты должны задавать вопросы. У меня к Вяльбе миллион вопросов, но никто на них не ответил. Здесь можно прикрепить ссылку на спектакль «Современника», где играли Кваша и Евстигнеев: «Ваше величество, я человек прямой. Ай, король, ай, умница!» Так же и с Еленой Валерьевной: «Ай, президент Федерации, ай умница!»

Я отдаю отчет в том, какая Вяльбе молодец, что не стала депутатом, например. Хотя могла найти там спокойную жизнь, а продолжает быть в гуще ситуации. Но сведение счетов со спортсменами выглядит плоховато.

Я не враг своей стране и не против того, чтобы она переизбиралась в руководство FIS. Очень часто видел Елену Валерьевну на церемониях награждения на Олимпийских играх. Надеюсь, что она проводит еще какую-то работу в FIS помимо участия в церемониях награждения. Если ее переизберут, буду этому рад.

Никакого антагонизма между нами нет. Мы – журналисты. Мы – четвертая власть. Я никогда не был придворным журналистом.

Обратите внимание еще вот на что. Елена Валерьевна обошла все возможные каналы и YouTube-шоу. Она везде. А Нике Степановой почему-то нельзя. Хочу напомнить президенту Федерации и всем остальным, что Ника Степанова – чемпионка Олимпийских игр», – сказал Губерниев.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много