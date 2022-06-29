«Спортсмены – клоуны, развлекающие публику, грубо говоря. Чем раньше они это поймут, тем легче им будет работать». Олимпийский призер Ридзик о бизнесе в спорте

Сергей Ридзик рассказал о важности привлечения бизнеса к развитию спорта.

– Я не эксперт-экономист, но как гражданин могу сказать: есть санкции, давление, все это бьет по экономике. И если будет стоять вопрос, куда деньги направить, то поддержат другие отрасли, общество, а не спорт.

Другое дело, что бизнес надо привлекать для развития спорта. Мы снова упираемся в вопрос развития системы.

– Наверное, это не всегда в случае с большими компаниями... Как бы сказать, добровольно.

– Возможно, но мы все понимаем, что спорт – это пропаганда здорового образа жизни общества, инвестиции в социум. Я не говорю, что бизнес нужно принуждать. Но привлекать надо.

Может, нужны налоговые послабления, льготы. Как это было перед Сочи. Это дало толчок к развитию. Но спорт – это еще и бизнес, а спортсмены, грубо говоря, клоуны, которые развлекают публику.

Мы вас тешим, а вы радуетесь после побед или расстраиваетесь после поражений. Чем раньше спортсмены это поймут, тем легче им будет работать, – сказал двукратный олимпийский призер в ски-кроссе.