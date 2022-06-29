Сергей Ридзик: «Виды спорта, которые основываются на баллах, – самые коррумпированные. Например, фигурное катание. Логично внедрять ИИ, чтобы компьютер оценивал прыжки»

Сергей Ридзик высказался о судействе в фигурном катании и художественной гимнастике.

– Те виды спорта и дисциплины, которые основываются на баллах, – самые коррумпированные и нечистые. Фигурное катание, например. Или гимнастика с нашими девушками, которым [на Олимпиаде] в Токио занижали как хотели, крутили, вертели.

На мой взгляд, и Насте Таталиной на Олимпиаде занизили баллы, что не дало ей завоевать медаль! Хотя девочка – чемпионка мира. Самые чистые виды – где секундомер. Хотя и там можно похимичить. Но у нас в ски-кроссе или в лыжах стартуют вместе – кто первый, тот и выиграл.

– А фигурное катание выбросить с Олимпиады?

– Выбрасывать не надо, надо менять систему оценок. Так понимаю, они идут к этому. Логично внедрять искусственный интеллект, чтобы компьютер оценивал прыжки. Но кто будет им управлять? Кто будет писать программу, где будут находиться серверы?

Это более глубокий вопрос и тема в целом. Плюс все судьи будут вычеркнуты, вряд ли им это понравится, – сказал двукратный олимпийский призер по ски-кроссу.

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