Сергей Ридзик: «Печально, конечно, что летним олимпийцам выдали машину, а зимним нет»

Российский фристайлист прокомментировал новость о том, что призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию.

«Смотря о каких суммах денег идет речь. Если бы был выбор между машиной и деньгами, то учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, я бы выбрал, конечно же, машину, в особенности это актуально для моей семьи. Даже если не брать в учет мои слова, то машина это все-таки стала традицией.

Насколько мне известно, их выдавали еще в Советском союзе. Эх, ну все, а сейчас наша песенка спета, нарушили традицию.

Может на эту сумму получится купить что-то другое, например, тот же автомобиль. Ну или на что хватит денег.

Печально, конечно, летним олимпийцам выдали машину, а зимним нет», — сказал Ридзик.