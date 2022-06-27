Дмитрий Дубровский: «Присутствует пессимизм по поводу будущего двоеборья в олимпийской программе. Необходимо повышать его привлекательность»

Президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский поделился мнением о возможном исключении лыжного двоеборья из олимпийской программы к 2030 году.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил, что женское лыжное двоеборье не войдет в программу Олимпиады-2026 в Италии, а в дальнейшем могут быть исключены и мужские соревнования.

«Присутствуют нотки пессимизма по поводу будущего двоеборья в олимпийской программе.

В основном это связно с тем, что его телевизионная привлекательность гораздо ниже, чем у других видов спорта: в двоеборье между прыжками и лыжными гонками большой перерыв, поэтому на обывательском уровне зрителям тяжело понять, как формируются окончательные результаты.

Думаю, исключения лыжного двоеборья к 2030 году не произойдет, потому что это один из старейших зимних видов спорта, для таких стран, как Германия, Норвегия и Австрия, он является знаковым, вряд ли они этого допустят.

Но повышать его привлекательность, искать новые форматы в любом случае необходимо», – отметил Дубровский.