Дмитрий Дубровский: «Думаю, будем отстаивать права российских спортсменов в международных правовых инстанциях единым фронтом»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский отреагировал заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о готовности защищать права российских спортсменов в суде.

«Решение ОКР полностью поддерживаем. Считаем санкции в отношении наших спортсменов политизированными, они принимаются не самостоятельно. Поэтому наше спортивное руководство приняло логичное решение отстаивать права олимпийцев в международных правовых инстанциях.

Думаю, работать в этом отношении будем единым фронтом, на исполкоме ОКР об этом было сказано. Даже если будут вопросы непосредственно к нашей федерации, мы сможем рассчитывать на поддержку коллег. Мы давно работаем в тесном сотрудничестве с ассоциацией лыжных видов спорта во главе с и, надеюсь, продолжим это делать.

На данном этапе первостепенной задачей для нас было возвращение наших спортсменов из-за рубежа. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить министерство спорта за оказанную поддержку в организации возвращения наших атлетов.

На исполкоме подводились итоги , и я присоединяюсь к поздравлениям всех наших федераций в связи со вторым местом в общем медальном зачете. Прыгуны с трамплина тоже внесли свой вклад. Благодарны за ту поддержку, которая оказывалась нам последние годы во многом авансом. А мы доказали, что это было сделано не зря, оправдали ожидания, доказали, что прогрессируем.

Теперь предстоит сесть и пересмотреть все календари, так как международный сезон для нас завершился. Все усилия направим на проведение внутренних соревнований.

относилась к нам достаточно благосклонно. Но мы не могли принять участие в оставшихся этапах Кубка мира по соображениям безопасности для наших спортсменов. В последние дни это стало приоритетом», – сказал Дубровский.