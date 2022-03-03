Дмитрий Дубровский: «Думаю, будем отстаивать права российских спортсменов в международных правовых инстанциях единым фронтом»

Теги Кубок мира прыжки с трамплина двоеборье ОКР FIS Елена Вяльбе сборная России жен (прыжки с трамплина) сборная России (прыжки с трамплина) сборная России (двоеборье) Олимпиада-2022 Ассоциация лыжных видов спорта России Федерация прыжков с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский Политика Лыжи

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский отреагировал заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о готовности защищать права российских спортсменов в суде.

«Решение ОКР полностью поддерживаем. Считаем санкции в отношении наших спортсменов политизированными, они принимаются не самостоятельно. Поэтому наше спортивное руководство приняло логичное решение отстаивать права олимпийцев в международных правовых инстанциях.

Думаю, работать в этом отношении будем единым фронтом, на исполкоме ОКР об этом было сказано. Даже если будут вопросы непосредственно к нашей федерации, мы сможем рассчитывать на поддержку коллег. Мы давно работаем в тесном сотрудничестве с ассоциацией лыжных видов спорта во главе с Еленой Вяльбе и, надеюсь, продолжим это делать.

На данном этапе первостепенной задачей для нас было возвращение наших спортсменов из-за рубежа. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить министерство спорта за оказанную поддержку в организации возвращения наших атлетов.

На исполкоме подводились итоги Олимпиады, и я присоединяюсь к поздравлениям всех наших федераций в связи со вторым местом в общем медальном зачете. Прыгуны с трамплина тоже внесли свой вклад. Благодарны за ту поддержку, которая оказывалась нам последние годы во многом авансом. А мы доказали, что это было сделано не зря, оправдали ожидания, доказали, что прогрессируем.

Теперь предстоит сесть и пересмотреть все календари, так как международный сезон для нас завершился. Все усилия направим на проведение внутренних соревнований.

FIS относилась к нам достаточно благосклонно. Но мы не могли принять участие в оставшихся этапах Кубка мира по соображениям безопасности для наших спортсменов. В последние дни это стало приоритетом», – сказал Дубровский.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные