Дмитрий Дубровский: «В марте мы были уведомлены о приостановке контрактов, пока не понимаем, как будем получать экипировку к зимнему сезону»

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, как обстоят дела с экипировкой и инвентарем у российской сборной.

«Как минимум ближайшие лето-осень будем выступать в том, что у нас сохранилось с зимы, конечно, ведем переговоры с партнерами из Австрии и Германии, благодаря которым лидеры сборной имели возможность получать достаточное количество качественной экипировки. В марте мы были уведомлены о приостановке контрактов, это продолжается и сейчас, поэтому мы пока не понимаем, как будем получать экипировку к зимнему сезону.

Вчера присутствовал на совещании в Госдуме. Благодаря министерству спорта создаются условия, прежде всего для производителей, которые могли бы быть не просто полезны, но и удовлетворить потребности спорта высших достижений в краткосрочной перспективе. Для нас сейчас важно качество инвентаря – лыжи, ботинки, которые мы раньше закупали у наших австрийских, немецких и французских партнеров.

Нами своевременно сделаны заказы, за которые внесена предоплата. Часть экипировки на следующий сезон мы уже получили, здесь мы успели немного сыграть на опережение, еще до приостановки контрактов.

У нас есть экспериментальная фабрика в Туле, в Пермском крае, в Санкт-Петербурге есть фабрика, которая занимается пошивом лыжных ботинок, имеются несколько площадок, готовых с нами сотрудничать и в перспективе наладить производство», – сказал Дубровский.