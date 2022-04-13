Дмитрий Дубровский переизбран на пост главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский переизбран на должность главы организации.

На отчетно-выборной конференции Дубровский был единственным кандидатом на пост и получил единогласную поддержку.

«Хотел бы сказать, что руководил все это время честно, добросовестно, многое удалось.

Несмотря на медаль (на Олимпиаде в Пекине Россия взяла серебро в командных прыжках с трамплина – Sports.ru), многое предстоит сделать, не все гладко в нашем хозяйстве.

Надеюсь, мы сможем как минимум поддержать ту планку, которую мы задали в этом олимпийском цикле», – отметил Дубровский.