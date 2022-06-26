Лыжероллеры. Кубок мира. Лотта Венг выиграла масс-старт на 24 км

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке прошел женский масс-старт на 24 км. Победу одержала норвежка Лотта Венг.
Лыжероллеры
1-й этап
Телемарк, Норвегия
Женщины
Масс-старт, 24 км, свободный стиль
1. Лотта Венг (Норвегия) – 1:02.03,9
2. Амалие Оус (Норвегия) – 0,2
3. Линн Семскар (Швеция) – 0,5
4. Мария Меллинг (Норвегия) – 0,6
5. Анна Свенсен (Норвегия) – 1,0
6. Кати Ройвас (Финляндия) – 1,6
7. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2,3
8. Сигрид Фоен (Норвегия) – 2,8
9. Маргрете Бергане (Норвегия) – 5,0
10. Хедда Амундсен (Норвегия) – 8,6