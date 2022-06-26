Лыжероллеры. Кубок мира. Лотта Венг выиграла масс-старт на 24 км

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке прошел женский масс-старт на 24 км. Победу одержала норвежка Лотта Венг.

Лыжероллеры

Кубок мира

1-й этап

Телемарк, Норвегия

Женщины

Масс-старт, 24 км, свободный стиль

1. Лотта Венг (Норвегия) – 1:02.03,9

2. Амалие Оус (Норвегия) – 0,2

3. Линн Семскар (Швеция) – 0,5

4. Мария Меллинг (Норвегия) – 0,6

5. Анна Свенсен (Норвегия) – 1,0

6. Кати Ройвас (Финляндия) – 1,6

7. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2,3

8. Сигрид Фоен (Норвегия) – 2,8

9. Маргрете Бергане (Норвегия) – 5,0

10. Хедда Амундсен (Норвегия) – 8,6

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