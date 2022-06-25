Лыжероллеры. Кубок мира. Клэбо и Мирвол победили в спринтах свободным стилем, Таугбель и Лотта Венг – 2-е

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Норвежцы Йоханнес Клэбо и Матильде Мирвол одержали победы в спринтах свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке.

Лыжероллеры

Кубок мира

1-й этап

Телемарк, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.11,34

2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,67 

3. Эммануэле Беккис (Италия) – 0,69

4. Эндрю Янг (Великобритания) – 0,92

5. Джеймс Клунье (Великобритания) – 1,17 

6. Харальд Аструп Арнесен (Норвегия) – 17,75...

11. Хараль Амундсен (Норвегия)...

17. Ван Цян (Китай)

18. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Женщины

1. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2.38,41

2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,41

3. Ане Стенсет (Норвегия) – 0,93

4. Тириль Венг (Норвегия) – 1,35

5. Анна Свенсен (Норвегия) – 2,02

6. Линн Семскар (Швеция) – 2,03...

13. Рагнхиль Хага (Норвегия)

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