Лыжероллеры. Кубок мира. Клэбо и Мирвол победили в спринтах свободным стилем, Таугбель и Лотта Венг – 2-е

Норвежцы Йоханнес Клэбо и Матильде Мирвол одержали победы в спринтах свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке.
Лыжероллеры
Кубок мира
1-й этап
Телемарк, Норвегия
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.11,34
2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,67
3. Эммануэле Беккис (Италия) – 0,69
4. Эндрю Янг (Великобритания) – 0,92
5. Джеймс Клунье (Великобритания) – 1,17
6. Харальд Аструп Арнесен (Норвегия) – 17,75...
11. Хараль Амундсен (Норвегия)...
17. Ван Цян (Китай)
18. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
Женщины
1. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2.38,41
2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,41
3. Ане Стенсет (Норвегия) – 0,93
4. Тириль Венг (Норвегия) – 1,35
5. Анна Свенсен (Норвегия) – 2,02
6. Линн Семскар (Швеция) – 2,03...
13. Рагнхиль Хага (Норвегия)