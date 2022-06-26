Рейс-директор FIS о невключении женского двоеборья в программу ОИ-2026: «Не понимаем это решение. Шокирует очевидная недооценка достижений наших женщин»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) осталась разочарована тем фактом, что Международный олимпийский комитет ( ) не стал включать женское двоеборье в программу Олимпиады-2026 в Милане.

«Решение не включать женское лыжное двоеборье одновременно удивляет и разочаровывает. считала эту дисциплину сильным кандидатом, учитывая, что она обеспечила бы полное гендерное равенство в программе зимних Олимпийских игр, а также добавила бы еще один тур Кубка мира для трамплинов и лыжных трасс в разных странах», – говорится в сообщении FIS.

В FIS отметили, что причиной решения МОК стал малый интерес к этому виду в мире – на Кубке мира в прошлом сезоне соревновались только 10 стран и 39 спортсменок, причем только две страны были не из Европы – США и Япония.

«Это печальный день для лыжного двоеборья и всей двоеборской семьи. У нас нет абсолютно никакого понимания сегодняшнего решения МОК. Развитие женского двоеборья в последние годы было более чем впечатляющим, так что следующим логичным шагом было бы их участие на .

Недоверие Исполнительного совета МОК к дальнейшему развитию нашей дисциплины и очевидная недооценка достижений наших женщин шокируют. Тем более, что они уже являются частью олимпийской семьи благодаря участию в юношеских Олимпийских играх.

Мы принимаем решение с тяжелым сердцем, но не сдаемся. FIS теперь сядет вместе с национальными ассоциациями лыжного спорта, чтобы разработать концепцию, которая убедит МОК в ценности и привлекательности нашей дисциплины», – рассказал рейс-директор FIS по лыжному двоеборью Лассе Оттесен.

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