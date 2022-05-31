FIS о возможном включении новых дисциплин в программу Олимпиады-2026: «Полагаем, что этот вопрос будет включен в повестку исполкома МОК в середине июня»

Теги двоеборье сноуборд фристайл МОК FIS могул могул (жен) ски-кросс ски-кросс (жен) параллельный слалом (сноуборд) Олимпиада-2026 Лыжи

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) рассказали, когда может быть рассмотрено включение новых дисциплин в программу Олимпиады-2026 в Италии.

Ранее члены FIS проголосовали за включение в программу Игр-2026 парного могула, смешанных командных соревнований по ски-кроссу, смешанного командного параллельного слалома (сноуборд) и женского лыжного двоеборья.

«Конгресс FIS предложил МОК на рассмотрение дополнительные соревнования для программы зимних Олимпийских игр 2026 года. Полагаем, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего исполкома МОК в середине июня», – сообщили в FIS.

Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

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