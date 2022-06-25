FIS: «Рассматриваем возможность внедрения политики в области гендерного равенства, но в настоящее время находимся только на ранних стадиях»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) еще не занималась разработкой официальной политики в области гендерного равенства.

Международный олимпийский комитет (МОК) накануне заявил, что федерациям разрешается самостоятельно принимать решения по допуску трансгендеров к соревнованиям.

«В настоящее время у нет официальной политики в области гендерного равенства. Мы рассматриваем возможность внедрения такой политики, но в настоящее время находимся только на ранних стадиях», – сообщили в организации.