FIS: «Рассматриваем возможность внедрения политики в области гендерного равенства, но в настоящее время находимся только на ранних стадиях»

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) еще не занималась разработкой официальной политики в области гендерного равенства.

Международный олимпийский комитет (МОК) накануне заявил, что федерациям разрешается самостоятельно принимать решения по допуску трансгендеров к соревнованиям.

«В настоящее время у FIS нет официальной политики в области гендерного равенства. Мы рассматриваем возможность внедрения такой политики, но в настоящее время находимся только на ранних стадиях», – сообщили в организации.

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