Новые виды в программе Олимпиады-2026: включены ски-альпинизм и женские прыжки с большого трамплина, биатлонный сингл-микст не попал в список

Международный олимпийский комитет (МОК) включил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В программу вошли соревнования по ски-альпинизму (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), смешанные командные соревнования по скелетону, мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина и в санях-двойках.
В программе биатлона изменений нет – сингл-микст не включен в список соревнований Олимпиады.