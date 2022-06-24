Новые виды в программе Олимпиады-2026: включены ски-альпинизм и женские прыжки с большого трамплина, биатлонный сингл-микст не попал в список

Теги прыжки с трамплина Скелетон МОК могул Санный спорт Олимпиада-2026 ски-альпинизм Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) включил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в  Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В программу вошли соревнования по ски-альпинизму (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), смешанные командные соревнования по скелетону, мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина и в санях-двойках.

В программе биатлона изменений нет – сингл-микст не включен в список соревнований Олимпиады. 

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