МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решения по допуску трансгендеров к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортивным федерациям самостоятельно принимать решения по допуску спортсменов-трансгендеров к соревнованиям.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Это очень сложная тема, сложная ситуация. Мы должны найти баланс. Мы считаем, что каждый конкретный вид спорта, каждая дисциплина знает лучше, есть ли существенное преимущество у трансгендера.

Поэтому мы позволили международным федерациям решать самостоятельно. Не может быть единого правила, которое подходит всем.

Мы допускаем, что нас будут критиковать, это неизбежно, но мы должны найти баланс», – сказал Адамс на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.

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