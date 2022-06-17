Вяльбе об отстранении лыжников: «Какая, нахрен, потеря мотивации?! Мы готовимся к следующей Олимпиаде»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе контент Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как отстранение от международных стартов скажется на спортсменах сборной.

В связи с возможным недопуском к международным стартам у спортсменов нет потери мотивации?

– Какая, нахрен, потеря мотивации?! Никакой потери мотивации быть не может, это вообще не должно никогда обсуждаться. Мы готовимся в первую очередь к следующим Олимпийским играм.

Сейчас нужно думать о том, как выстроить этот план подготовки, как достичь результатов. И не думать, что мы под санкциями. Пахать нужно, с утра до ночи пахать. Если каждый будет хорошо заниматься своим делом, то везде будет хороший результат, – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные