Вяльбе об отстранении лыжников: «Какая, нахрен, потеря мотивации?! Мы готовимся к следующей Олимпиаде»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала, как отстранение от международных стартов скажется на спортсменах сборной.

– В связи с возможным недопуском к международным стартам у спортсменов нет потери мотивации?

– Какая, нахрен, потеря мотивации?! Никакой потери мотивации быть не может, это вообще не должно никогда обсуждаться. Мы готовимся в первую очередь к следующим Олимпийским играм.

Сейчас нужно думать о том, как выстроить этот план подготовки, как достичь результатов. И не думать, что мы под санкциями. Пахать нужно, с утра до ночи пахать. Если каждый будет хорошо заниматься своим делом, то везде будет хороший результат, – сказала Вяльбе.