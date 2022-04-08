Лыжи. Чемпионат Норвегии. Крюгер и Мире выиграли коньковые разделки, Амундсен – 2-й, Клэбо – 3-й

Симен Хегстад Крюгер и Юлие Мире одержали победы на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Лигне.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Лигна

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер – 21.38,5

2. Харальд Амундсен – 1,0

3. Йоханнес Клэбо – 3,6

4. Ханс Кристер Холунн – 9,2

5. Уле Йорген Брюволл – 11,9

6. Ивер Тильхейм Андерсен – 14,1

7. Финн Хоген Крог – 15,6

8. Мартин Левстрем Ниенге – 17,8...

16. Шюр Рете – 42,0...

24. Ховард Сулос Таугбель – 57,7

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Юлие Мире – 11.54,2

2. Катрин Харшем – 4,5

3. Марте Сконес – 7,7

4. Марен Вангенстен – 10,3

5. Анна Хегген – 14,2

6. Маргрете Бергане – 25,0

7. Тюва Анине Брюсвеен-Йенсен – 25,9

8. Мария Меллинг – 29,6

9. Рагнхиль Хага – 30,4

10. Магни Смедос – 30,7