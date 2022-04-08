Лыжи. Чемпионат Норвегии. Крюгер и Мире выиграли коньковые разделки, Амундсен – 2-й, Клэбо – 3-й

Симен Хегстад Крюгер и Юлие Мире одержали победы на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Лигне.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Лигна
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер – 21.38,5
2. Харальд Амундсен – 1,0
3. Йоханнес Клэбо – 3,6
4. Ханс Кристер Холунн – 9,2
5. Уле Йорген Брюволл – 11,9
6. Ивер Тильхейм Андерсен – 14,1
7. Финн Хоген Крог – 15,6
8. Мартин Левстрем Ниенге – 17,8...
16. Шюр Рете – 42,0...
24. Ховард Сулос Таугбель – 57,7
Женщины
5 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Юлие Мире – 11.54,2
2. Катрин Харшем – 4,5
3. Марте Сконес – 7,7
4. Марен Вангенстен – 10,3
5. Анна Хегген – 14,2
6. Маргрете Бергане – 25,0
7. Тюва Анине Брюсвеен-Йенсен – 25,9
8. Мария Меллинг – 29,6
9. Рагнхиль Хага – 30,4
10. Магни Смедос – 30,7