Лыжи. Чемпионат Норвегии. Ниенге и Харшем выиграли скиатлон, Амундсен и Хага – 2-е

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли скиатлоны. У мужчин победу одержал Мартин Левстрем Ниенге, у женщин – Катрин Харшем.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Лигна
Скиатлон
Мужчины, 15 + 15 км
1. Мартин Левстрем Ниенге – 1:13.06,4
2. Харальд Амундсен – 9,9
3. Ховард Мусебю – 10,0
4. Оле Йорген Брувол – 10,3
5. Шюр Рете – 10,7
6. Ларс Агнар Йельмесет – 29,5
7. Микаэль Гуннюльфсен – 29,9
8. Симен Хегстад Крюгер – 1.02,7...
14. Финн Хоген Крог – 2.09,8...
Женщины, 7,5 + 7,5 км
1. Катрин Харшем – 40.16,9
2. Рагнхиль Хага – 0,3
3. Магни Смедос – 3,7
4. Юлие Мире – 7,9
5. Силье Ойре Шлинн – 11,4
6. Маргрете Бергане – 11,9
7. Марен Вангестин – 16,4
8. Марте Сконес – 38,2