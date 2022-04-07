Лыжи. Чемпионат Норвегии. Ниенге и Харшем выиграли скиатлон, Амундсен и Хага – 2-е

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли скиатлоны. У мужчин победу одержал Мартин Левстрем Ниенге, у женщин – Катрин Харшем.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Лигна

Скиатлон

Мужчины, 15 + 15 км

1. Мартин Левстрем Ниенге – 1:13.06,4

2. – 9,9

3. Ховард Мусебю – 10,0

4. Оле Йорген Брувол – 10,3

5. – 10,7

6. Ларс Агнар Йельмесет – 29,5

7. Микаэль Гуннюльфсен – 29,9

8. Крюгер – 1.02,7...

14. Крог – 2.09,8...

Женщины, 7,5 + 7,5 км

1. Катрин Харшем – 40.16,9

2. – 0,3

3. Магни Смедос – 3,7

4. Юлие Мире – 7,9

5. Силье Ойре Шлинн – 11,4

6. Маргрете Бергане – 11,9

7. Марен Вангестин – 16,4

8. Марте Сконес – 38,2