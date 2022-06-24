CAS зарегистрировал апелляцию на переизбрание Элиаша на пост президента FIS

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию на переизбрание Йохана Элиаша на пост президента Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

Элиаш возглавил FIS летом прошлого года, когда с поста раньше срока ушел Джанфранко Каспер. Месяц назад Элиаша переизбрали на пост большинством голосов (70 из 100). Он был единственным кандидатом.

Однако национальные федерации Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии подали апелляцию в CAS, так как, по их мнению, выборы прошли не по правилам – в бюллетенях не было варианта «против».

«Четыре национальные федерации добиваются отмены оспариваемого решения на том основании, что выборы были неправильными. Арбитраж CAS начался.

Стороны обменяются письменными представлениями, пока будет назначена арбитражная комиссия для решения вопроса. Комиссия после ее назначения даст дальнейшие указания относительно слушания.

В настоящее время невозможно сказать, когда будет вынесено окончательное решение», – говорится в сообщении CAS.

«Эти выборы являются полным фарсом». Австрия, Германия, Швейцария и Хорватия подали апелляцию на переизбрание Элиаша главой FIS