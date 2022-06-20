«Элиаш все равно бы выиграл. Чего они дурака валяют?» Вяльбе об апелляции Австрии, Германии, Швейцарии и Хорватии на выборы президента FIS

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об апелляции лыжных ассоциаций Австрии, Германии, Швейцарии и Хорватии на переизбрание Йохана Элиаша президентом FIS.

«15 стран подписали некую петицию. Это было за сутки до выборов, по-моему, в ночь перед выборами. Они поставили некие условия.

Им не нравилось, каким образом будут проходить выборы. То есть там не было граф «против» и «воздержался», насколько я понимаю. В итоге они покинули зал, не голосовали.

Если бы там и были эти графы, то Элиаш все равно бы выиграл, потому что за него огромное количество делегатов голосовало. Что тут комментировать, чего они дурака валяют? Мы голосовали за Элиаша, мы не выходили из зала», – заявила Вяльбе.

«Эти выборы являются полным фарсом». Австрия, Германия, Швейцария и Хорватия подали апелляцию на переизбрание Элиаша главой FIS