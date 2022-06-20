«Эти выборы являются полным фарсом». Австрия, Германия, Швейцария и Хорватия подали апелляцию на переизбрание Элиаша главой FIS

Ассоциации лыжных видов спорта Австрии, Германии, Швейцарии и Хорватии подали апелляцию в CAS после избрания Йохана Элиаша президентом FIS.

Об этом сообщает Inside the Games.

Элиаш был переизбран на пост главы FIS 26 мая, он был единственным кандидатом. Тогда делегат из Хорватии Ведран Павлек заявил, что голосование должно было быть тайным, и требовал, чтобы в бюллетенях были варианты «за» и «против».

Представители FIS отказали, посчитав, что в бюллетене достаточно имени кандидата, но при этом можно воздержаться от голосования.

«Выборы, на которых у делегатов была лишь опция проголосовать «за», не соответствуют нашему пониманию закона и являются полным фарсом», – заявил представитель немецкой ассоциации Стефан Шварцбах.

Элиаш о критике процедуры выборов президента FIS: «Каждый имеет право выражать свое мнение, однако выборы были проведены в соответствии с уставом»

Выборы президента FIS могут признать незаконными. Делегации нескольких стран рассматривают возможность подачи иска на FIS