Евгений Дементьев: «Нам надо создавать лиги наподобие НХЛ. Дадим Клэбо миллион евро за участие и посмотрим, насколько его заявления будут правильными»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам считает, что в России нужно создавать международную лигу по лыжам.

— Надо создавать лиги наподобие НХЛ той же, которые реально были бы крутые и привлекательные и куда стремились бы все остальные в нашем случае лыжники мира. Нужно подумать, как это лучше сделать.

Мы видим, как сейчас преподносят все новости. А давайте тому же миллион евро предложим за участие в нашей лиге и посмотрим, насколько его интересы и заявления после этого будут такими же правильными.

— Осталось найти миллион. Все-таки нет уверенности, что мы способны тягаться со всем миром в смысле организации соревнований. Хотя в лыжах...

— В лыжах однозначно у нас возможности. Но теоретически — в футболе мы же платим нашим футболистам такие бешеные деньги, которые в Европе никто платить не будет, потому что это неоправданно дорого, они там не нужны. А у нас эти футболисты получают такие зарплаты.

— Чем лыжники хуже, намекаете?

— Нет, вопрос не в этом. Это разговор к тому, на каких ценностях правильно основывать потенциальную лигу. На красоте лыжных гонок, интриге, чтобы люди были готовы за продукт платить. Отсюда шла бы зарплата сервиса, команд. Команды и организаторы думали бы, как улучшать инфраструктуру вокруг этой лиги, наполнять ее. Главная задача — создать красивую картину и научиться ее грамотно продавать.

Все равно у нас есть сборная, и на чемпионаты мира обычно ездили 12 человек, а на гонки выставляли и того меньше. Остальные должны же тут где-то бегать! Если удастся на таком уровне создать соревнования, чтобы спортсмены имели возможность получать и выплескивать эмоции, чтобы это было при зрителях, с хорошими призовыми, то исполнители появятся, – рассказал Дементьев.