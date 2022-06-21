Дементьев об отстранении россиян от марафонской серии: «В Ski Classics итальянская команда предлагает нашим ребятам выступать за них, есть такой вариант»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал отстранение российских спортсменов от марафонской серии Worldloppet.

— Да мы уже устали говорить об этой, на наш взгляд, несправедливости, которая длится с российскими спортсменами не только последние месяца три, но длится давным-давно. Ее просто подают под разным соусом — то это не так сделали, то другое, то еще что-то не выполнили, словом, русские опять во всем виноваты.

В Ski Classics, насколько знаю, итальянская команда предлагает нашим ребятам выступать за них, есть такой вариант. Там же дисквалифицировали именно российскую команду Russian Winter Team. Если получится, интересно посмотреть, какое отношение будет уже к итальянской команде. Знаю, что итальянцы готовы принять наших ребят на этот период.

— То есть Вылегжанина, Вокуева, о них идет речь?

— Да, да. Вопрос, дадут ли. Надо, чтобы этот вопрос основательно проработали.

— А вы будете продолжать выступать? А то некоторые СМИ уже разнесли, что вы, мол, завершили карьеру.

— Приму участие в гонках с удовольствием, но, скажем так, в роли любителя. Конкретно тренироваться и готовиться к определенному старту я уже вряд ли буду. Но если будет возможность зимой выехать на ту же самую «Марчалонгу» — с радостью это сделаю, – сказал Дементьев.