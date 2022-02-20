Лыжи. Ski Classics. Перссон и Нургрен выиграли Тартуский марафон, Царева – 10-я, Вокуев – 12-й

Шведские лыжники Эмиль Перссон и Бритта Нургрен одержали победы в Тартуском марафоне в Отепя, входящим в серию Ski Classics.
Лыжные гонки
Ski Classics
Тартуский марафон
Отепя, Эстония
63 км, классический стиль
Мужчины
1. Эмиль Перссон (Швеция) – 2:33:05.9
2. Андреас Нигаард (Норвегия) – 2:52.1
3. Макс Новак (Швеция) – 2:53.4…
12. Ермил Вокуев (Россия) – 2:55.1…
17. Сергей Ардашев (Россия) – 2:58.5…
25. Дмитрий Баграшов (Россия) – 3:38.0…
30. Александр Гребенько (Россия) – 6:32.8…
32. Алексей Шемякин (Россия) – 8:27.7
Женщины
1. Бритта Нургрен (Швеция) – 2:50:44.3
2. Теа Крокан Муруд (Норвегия) – 1:14.8
3. Магни Смедос (Норвегия) – 2:27.5…
10. Ольга Царева (Россия) – 12:16.1…
15. Дина Некрасова (Россия) – 16:23.2