Лыжи. Ski Classics. Перссон и Нургрен выиграли Тартуский марафон, Царева – 10-я, Вокуев – 12-й

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Шведские лыжники Эмиль Перссон и Бритта Нургрен одержали победы в Тартуском марафоне в Отепя, входящим в серию Ski Classics.

Лыжные гонки

Ski Classics

Тартуский марафон

Отепя, Эстония

63 км, классический стиль

Мужчины

1. Эмиль Перссон (Швеция) – 2:33:05.9

2. Андреас Нигаард (Норвегия) – 2:52.1

3. Макс Новак (Швеция) – 2:53.4…

12. Ермил Вокуев (Россия) – 2:55.1…

17. Сергей Ардашев (Россия) – 2:58.5…

25. Дмитрий Баграшов (Россия) – 3:38.0…

30. Александр Гребенько (Россия) – 6:32.8…

32. Алексей Шемякин (Россия) – 8:27.7

Женщины

1. Бритта Нургрен (Швеция) – 2:50:44.3

2. Теа Крокан Муруд (Норвегия) – 1:14.8

3. Магни Смедос (Норвегия) – 2:27.5…

10. Ольга Царева (Россия) – 12:16.1…

15. Дина Некрасова (Россия) – 16:23.2

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