Ермил Вокуев: «Мне раньше давали шанс выступить на этапах Кубка мира, но с годами про меня забывают»

Российский лыжник отметил, что перестал получать шанс выступить на Кубке мира.

«Мне раньше давали шанс выступить на этапах Кубка мира, но с годами про меня забывают. Появляются молодые спортсмены, им дают шанс, которым они пользуются. Я участвую в российских стартах на обычных дистанциях, получается заезжать в призы. Спасибо , что показываете марафоны , меня узнают.

На чемпионате России была задача выступить хорошо, про медали даже не думал. С Большуновым у нас соперничество только на лыжне. Он пока находится на ступеньку выше, а мы боремся за второе место.

Во время скиатлона хотелось порадовать публику, поэтому после каждого круга вскидывал руки вверх. Было приятно видеть столько народа. На Ski Classics тоже много, но там не всегда есть российская поддержка. Когда в других странах среди толпы болельщиков присутствуют даже один или два россиянина, это всегда радует», – сказал Вокуев.