Вяльбе о том, что ее не переизбрали в совет FIS: «Не парьтесь по этому поводу. Выборы через два года – уверена, за этот срок ничего суперсложного не произойдет»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) попросила «не париться» насчет ее поражения на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

«Ой, да не парьтесь вы по этому поводу. Все это мы переживем. Выборы через два года – за этот срок, я уверена, что ничего суперсложного не произойдет. Конечно, когда ты находишься в совете, то имеешь больше информации и на самом высоком уровне высказываешь свое мнение.

Но при этом писать в совет письма FIS нам никто не запрещал, поэтому мы как были всегда, так и останемся такими же активными. Как нас и раньше особо не сильно слушали – сейчас, наверное, тоже не будут. Но мы настойчивы и будем все равно биться!» – сказала Вяльбе.