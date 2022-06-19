Панжинский о том, что норвежцы повесили фото Большунова: «Мотивация для развития – это не совсем то же самое, что соревноваться с ним»

Серебряный призер Игр-2010 в спринте прокомментировал слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о том, что в команде используют фото для мотивации.

«Такой способ мотивирования – не новинка. Конечно, они признают силу Александра Большунова, ведь он два года подряд выигрывал Большой хрустальной глобус, три года подряд выигрывает дистанционный Кубок мира — он сильнейший дистанционщик сейчас. Да и три золотые медали на Олимпийских играх.

Все эти достижения — явный показатель, и норвежцы это признают. Они всегда уважительно высказывались не только в адрес Александра Большунова, но и в целом российских спортсменов.

Другое дело, что в какие-то политические моменты они встают на сторону той версии, которую преподносят им норвежские СМИ. Но я уверен, что данное мнение — это не мнение всех норвежцев, просто СМИ транслируют только то мнение, которое вписывается в картину мира западных политиков, журналистов.

Но я хочу сказать, что мотивация для развития – это не совсем то же самое, что соревноваться с Большуновым», — сказал Панжинский.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»