Бьорн Дэли организовал команду по лыжным гонкам. В состав вошли Астрид Ойре Шлинн, Макс Новак, Микаэль Гуннюльфсен

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорн Дэли организовал собственную команду по лыжным гонкам, в состав которой вошли участники Ski Classics, Кубка мира, Кубка Скандинавии, Кубка Норвегии, а также пара-атлеты.

В частности, в марафонах выступят Астрид Ойре Шлинн, Крис Йесперсен, Макс Новак, в традиционных гонках – Анна Хегген, Йоханнес Флотен, Микаэль Гуннюльфсен, Маттис Стенсхаген и другие.

Владельцами Team Aker Dæhlie являются фирма, представляющая бренд спортивной одежды Бьорна Дэли, а также инвестиционная компания Aker.

Бюджет на первый сезон составил 15 млн крон (около 1,43 млн евро), возглавил команду бывший руководитель сервиса сборной Норвегии Кнут Нистад.

Сам Дэли заявил, что в первом сезоне рассчитывает на одну-две победы команды в рамках серии Ski Classics.