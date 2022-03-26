Лыжи. Ski Classics. Стадос и Астрид Ойре Шлинн выиграли марафон «Орефьеллслоппет»

Сегодня в Швеции прошел марафон серии Ski Classics «Орефьеллслоппет». Из-за плохой погоды дистанция была сокращена со 104 до 62 км. Победы одержали норвежцы Астрид Ойре Шлинн и Каспер Стадос.
Лыжные гонки
Ski Classics
«Орефьеллслоппет»
Володален, Швеция
62 км, классический стиль
Мужчины
1. Каспер Стадос (Норвегия) – 2:47.22,3
2. Рунар Матисен (Норвегия) – 34,7
3. Эмиль Перссон (Швеция) – 54,0
4. Андреас Нигаард (Норвегия) – 56,9
5. Оскар Кардин (Швеция) – 57,6
6. Карстейн Йохауг (Норвегия) – 58,6
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 3:07.48,7
2. Бритта Нургрен (Швеция) – 4.18,3
3. Ида Дал (Швеция) – 4.49,0
4. Эмилие Флетен (Норвегия) – 5.04,6
5. Лина Кошгрен (Швеция) – 10.35,9
6. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 11.00,5