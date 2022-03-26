Лыжи. Ski Classics. Стадос и Астрид Ойре Шлинн выиграли марафон «Орефьеллслоппет»

Сегодня в Швеции прошел марафон серии «Орефьеллслоппет». Из-за плохой погоды дистанция была сокращена со 104 до 62 км. Победы одержали норвежцы Астрид Ойре Шлинн и Каспер Стадос.

Лыжные гонки

Ski Classics

«Орефьеллслоппет»

Володален, Швеция

62 км, классический стиль

Мужчины

1. Каспер Стадос (Норвегия) – 2:47.22,3

2. Рунар Матисен (Норвегия) – 34,7

3. Эмиль Перссон (Швеция) – 54,0

4. Андреас Нигаард (Норвегия) – 56,9

5. Оскар Кардин (Швеция) – 57,6

6. Карстейн Йохауг (Норвегия) – 58,6

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 3:07.48,7

2. Бритта Нургрен (Швеция) – 4.18,3

3. Ида Дал (Швеция) – 4.49,0

4. Эмилие Флетен (Норвегия) – 5.04,6

5. Лина Кошгрен (Швеция) – 10.35,9

6. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 11.00,5