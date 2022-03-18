Лыжи. Ski Classics. Бьорген, Йохауг, Дал, Нургрен, Перссон, Нигаард, Сундбю пробегут «Биркебейнерреннет»

19 марта в Норвегии пройдет 54-километровый марафон Биркебейнерреннет, входящий в серию Ski Calssics.

Лыжные гонки

Биркебейнерреннет

Рена – Лиллехаммер, Норвегия

54 км, классический стиль

Начало – в 9:45 (мужчины) и 10:00 (женщины) по московскому времени.

Мужчины

Фавориты: Эмиль Перссон (Швеция), Торд Асле Йердален (Норвегия), Оскар Кардин (Швеция), Андреас Нигаард (Норвегия), Макс Новак (Швеция), Каспер Стадос (Норвегия), Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия), Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия), Эндрю Масгрэйв (Великобритания), Йенс Бурман (Швеция), Сиверт Вииг (Норвегия)

Женщины

Фавориты: Ида Дал (Швеция), Бритта Нургрен (Швеция), Эмилие Флетен (Норвегия), Марит Бьорген (Норвегия), Тереза Йохауг (Норвегия), Тириль Венг (Норвегия), Рози Бреннан (США), Рагнхиль Хага (Норвегия), Хайди Венг (Норвегия)