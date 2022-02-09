Тренер лыжников Бородавко: «В чем секрет успеха нашей группы? Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и #####»

Тренер сборной России по лыжным гонкамм Юрий Бородавко рассказал журналистам, в чем секрет успеха его спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На этих Играх Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, – серебро. взяла серебро в скиатлоне у женщин, – бронзу в спринте свободным стилем.

– Ваша группа на Олимпиаде успешна. В чем секрет?

– Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и ##### (фигачь).

– Вы смотрели скиатлон?

– В самолете, а еще в Москве перед вылетом. Просто смотрел. Созванивались. Наметили лидеров, которые будут себя проявлять. Это финн , который один из лучших в классике. Придерживаться его – это гарантия разрыва группы. Так и случилось.

– Спицов себя сдерживал?

– Он шел за норвежцами и видел, что Большунов уходит с . Денис думал, что норвежцы Гульберг и Холунн также подъедут. Они никак не начинали, а он видел, что лидеры уходят.

Понял, что нужно пытаться догнать их. В конце четвертого круга он отъехал от этих двоих. А дальше дело техники.

– Большунов говорил, что за четыре дня до скиатлона он просто умер на тренировке. Что вы ему сказали?

– Да, так и было. Мы с ним проанализировали, за счет чего это могло быть, и пришли к выводу, что это акклиматизация и адаптация. Прошло три дня, и состояние вернулось.

– Есть ли у вас опасения, что пик формы Большунова, который был на скиатлоне, может пойти вниз?

– Почему вы решили, что это пик формы? Каждая гонка начинается снова. Нужно готовиться и стараться реализовывать себя, – сказал Бородавко.

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