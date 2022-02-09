Тренер лыжников Бородавко: «В чем секрет успеха нашей группы? Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и #####»

Тренер сборной России по лыжным гонкамм Юрий Бородавко рассказал журналистам, в чем секрет успеха его спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.
На этих Играх Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, Денис Спицов – серебро. Наталья Непряева взяла серебро в скиатлоне у женщин, Александр Терентьев – бронзу в спринте свободным стилем.
– Ваша группа на Олимпиаде успешна. В чем секрет?
– Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и ##### (фигачь).
– Вы смотрели скиатлон?
– В самолете, а еще в Москве перед вылетом. Просто смотрел. Созванивались. Наметили лидеров, которые будут себя проявлять. Это финн Ииво Нисканен, который один из лучших в классике. Придерживаться его – это гарантия разрыва группы. Так и случилось.
– Спицов себя сдерживал?
– Он шел за норвежцами и видел, что Большунов уходит с Йоханнесом Клэбо. Денис думал, что норвежцы Гульберг и Холунн также подъедут. Они никак не начинали, а он видел, что лидеры уходят.
Понял, что нужно пытаться догнать их. В конце четвертого круга он отъехал от этих двоих. А дальше дело техники.
– Большунов говорил, что за четыре дня до скиатлона он просто умер на тренировке. Что вы ему сказали?
– Да, так и было. Мы с ним проанализировали, за счет чего это могло быть, и пришли к выводу, что это акклиматизация и адаптация. Прошло три дня, и состояние вернулось.
– Есть ли у вас опасения, что пик формы Большунова, который был на скиатлоне, может пойти вниз?
– Почему вы решили, что это пик формы? Каждая гонка начинается снова. Нужно готовиться и стараться реализовывать себя, – сказал Бородавко.
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