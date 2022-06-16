Елена Вяльбе: «Ситуация со спецоперацией показала, кто искренен, а кто лживо подает руку, а за спиной держит наточенный нож»

высказалась об отстранении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Понятно, что мы все время должны находить в себе какие-то силы для того, чтобы не то что смириться, а не опустить руки, тренироваться, идти дальше и думать о каких-то целях, которые нас ждут впереди.

В целом это к стране такое отношение. Как раз ситуация со спецоперацией показала многое: кто как к нам на самом деле относится, кто и как нас любит, кто искренен, а кто лживо улыбается, подает руку, а за спиной держит наточенный нож. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Но я уверена, что все спортсмены будут настраиваться на соревнования, на соревнования международного уровня. Даже если этого не произойдет в текущем году, то в следующем.

Я не верю, что мы будем оторваны от всего мира на долгие годы. Эти санкции, как и любые санкции, – выстрел не только в ногу другому, но и в ногу себе. Никто от этого не выиграет», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ) .