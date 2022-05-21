Вяльбе об отстранении российских лыжников: «После консультаций с юристами решили, что подавать иски нецелесообразно. Не выиграем»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с иностранными коллегами и отказе от исков по поводу отстранения российских лыжников.

– Вы всегда очень активно общались с иностранными коллегами. Эти отношения изменились?

– Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать. По крайней мере, я чувствую это именно так. На конгрессе FIS, где я планирую присутствовать, все станет более понятным.

– Приглашение на конгресс вам прислали?

– У нас нет практики личных приглашений. Я еду на заседание FIS как член правления этой организации, намереваюсь баллотироваться на следующий срок.

– Насколько, по вашим ощущением, велика вероятность быть переизбранной от России?

– Это вряд ли кому сейчас известно. Ни для кого не секрет, что есть люди, которые открыто декларируют, что российских представителей в международных организациях быть не должно. Кто и как будет голосовать, мы тоже не знаем, поэтому о возможной перспективе я сейчас не думаю вообще.

Если результат окажется отрицательным, это, разумеется, будет неприятно, обидно, несправедливо, но никто от этого точно не умрет.

– Вы обсуждали с юристами вариант подачи исков на отстранение спортсменов от соревнований?

– Конечно. Как раз после всех этих консультаций мы решили, что подавать иски в нынешней ситуации нецелесообразно. Не выиграем.

– Откуда такая уверенность?

– Мы ведь не были отстранены на весь год до конца декабря. Ребят отстранили до конца сезона, причем формулировка была уклончивой. Мол, организаторы сомневаются в том, что сумеют обеспечить российским спортсменам необходимые меры безопасности. Мы и сами волновались по этому поводу.

– Считаете, могли быть реальные эксцессы?

– Могли. В Норвегии – 100%. Отчасти мы столкнулись с проблемами, когда выбирались в Россию из Скандинавии. Был разрисован наш ратрак, например, хотя я уверена, что это сделали не норвежцы, а определенная часть болельщиков. Напряг ощущался, словом, – сказала Вяльбе.

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