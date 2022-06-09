Тюмень примет чемпионат России-2023 по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года пройдет в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Также глава региона вручил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».
«Уже 12 лет она руководит спортивной федерацией. Добилась выдающихся результатов. Все это время мы плодотворно сотрудничаем. Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх. Из шести медалей пять на счету лыжников: два золота, два серебра и бронза.
Наши спортсмены традиционно входят в сборную страны, в предстоящем сезоне в основном составе – предварительно семь тюменских лыжников.
Обсудили с Еленой Валерьевной планы на будущее. На базе нашей «Жемчужины Сибири» основная команда проведет несколько тренировочных сборов. В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам», – написал Моор.