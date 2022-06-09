Тюмень примет чемпионат России-2023 по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года пройдет в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также глава региона вручил президенту Федерации лыжных гонок России ( ) знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

«Уже 12 лет она руководит спортивной федерацией. Добилась выдающихся результатов. Все это время мы плодотворно сотрудничаем. Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх. Из шести медалей пять на счету лыжников: два золота, два серебра и бронза.

Наши спортсмены традиционно входят в сборную страны, в предстоящем сезоне в основном составе – предварительно семь тюменских лыжников.

Обсудили с Еленой Валерьевной планы на будущее. На базе нашей «Жемчужины Сибири» основная команда проведет несколько тренировочных сборов. В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам», – написал Моор.