Вяльбе о письме Ласицкене Баху: «Не думаю, что это каким-то образом поможет. Все плохое МОК делает руками международных федераций»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением об открытом письме олимпийской чемпионки в прыжках в высоту в адрес президента Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

«Не думаю, что это каким-то образом поможет. В любом случае мы все прекрасно понимаем, что все будет зависеть только от позиции Международного олимпийского комитета. О том, что МОК никогда ничего не делает своими руками, тоже ясно всем. Все плохое он делает руками международных федераций.

Предыдущие призывы МОК были хитро выстроены. «Мы же вас не вынуждаем не допускать спортсменов, мы вам настоятельно рекомендуем». И международные федерации сразу это воспринимают как указ к действию. Повторюсь, от этого не выиграет никто. Ни наши конкуренты спортивные, ни мы.

Люди исправно выполняют свою работу, тренируются и должны выступать на международной арене, чтобы и зрителям было интересно. Когда кто-то из лидеров не выходит на старт, сопернику лучше, он будет стоять на пьедестале.

Но рано или поздно людям надоедает смотреть, когда одна и та же страна, одни и те же три-четыре человека между собой тусуются и занимают первые четыре места. Неважно, будет это Россия такая, или Швеция, или Англия – в любых видах спорта должна быть конкуренция, чтобы привлечь зрителей.

Мы зависим от них. Когда есть зрители, то приходят и спонсоры и ТВ-картинка хорошая. Все это взаимосвязано. Поэтому отстранение российских спортсменов от международных стартов, всех, не только из Ассоциации лыжных видов спорта России, оно никому не принесет дивидендов», – сказала Вяльбе.

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Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

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