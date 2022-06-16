Привалова о письме Ласицкене в адрес главы МОК: «Я не сторонница того, чтобы вынуждать людей делать громкие заявления. Время все расставит по местам»

Исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова высказалась об открытом письме Марии Ласицкене в адрес президента МОК Томаса Баха.

«Я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы «заботу о российских атлетах». Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами», – ранее написала Ласицкене.

– Думаю, что это крик души. Понятно, что она последние шесть-семь лет ждет, что нас восстановят в правах, а нас все не восстанавливают. Сейчас вообще сложно сказать, что и когда произойдет – этого и президент Олимпийского комитета России не скажет. Как отреагирует МОК на этот крик души? Я, к сожалению, не умею предсказывать будущее.

– Но в целом вы готовы согласиться с ее словами? В письме она указывала на противоречия в рекомендациях МОК об отстранении россиян. Тем более в период вокруг Олимпиады в Рио Томас Бах поддерживал российских спортсменов, по крайней мере, на словах.

– Знаете, сейчас такая ситуация, что даже если человек поддерживает Россию, ему сложно об этом говорить публично. Заставлять их что-то делать для нас? Может быть, это нанесет им какой-то личный ущерб. Я не сторонница того, чтобы вынуждать людей делать громкие заявления. Время все расставит по своим местам, – сказала Привалова.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха